נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיתף הלילה (שישי) ברשת החברתית שלו, Truth Social, קישור לכתבה שפורסמה בתחילת השבוע באתר ערוץ 7 באנגלית, העוסקת בבקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא יצחק הרצוג.

כזכור, באמצע חודש נובמבר שלח טראמפ מכתב רשמי לנשיא הרצוג, בו קרא לו לשקול מתן חנינה לנתניהו.

במכתבו כתב טראמפ: "בעוד אני מכבד לחלוטין את עצמאות מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה, אני מאמין כי ה'תיק' הזה נגד ביבי, שנלחם לצידי במשך זמן רב, כולל מול היריב הקשה ביותר של ישראל - איראן, הוא רדיפה פוליטית בלתי מוצדקת".

בחודש אוקטובר, במהלך נאומו בכנסת, פנה טראמפ ישירות לנשיא הרצוג וביקש ממנו לחון את נתניהו.

כמה חודשים קודם לכן, פרסם טראמפ שני פוסטים ב-Truth Social בהם גינה את משפט נתניהו, וכינה את ההליכים "ציד מכשפות פוליטי".