דברי הרב לנדו בכנס עזרא טרבלסי

מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו נשא היום (ב') דברי חיזוק בסיום מעמד תורני בבני ברק במהלכם התייחס בהרחבה להתמודדות החברה החרדית עם סוגיית הגיוס לצה"ל.

בדבריו הגדיר הרב לנדו את מצב לומדי התורה כ"גזירה רעה וקשה" וקרא לעמוד איתן מול הרשויות.

"כולנו יודעים שבעוונותינו אנחנו שרויים בגלות הרבה שנים, וכעת גם מרגישים היטב את הימצאותנו בגלות אשר מכבידה עולה עלינו", פתח הרב לנדו את דבריו.

"יש עלינו - לומדי התורה - גזירה, גזירה רעה וקשה, יהודים רודפים יהודים בגלל לימוד התורה, זו גזירה נוראה, ואנחנו בעוונותינו נמצאים בתוך הגזירה הזו רחמנא ליצלן".

הוא הסביר כי "התחושה הקשה שבה אנו נמצאים היא גזירת הגלות, אבל ההתמודדות עם הגזירה זה הנסיון שהקב"ה מנסה אותנו. וחובתנו כאיש אחד לעמוד בנסיון שמנסה השם אלוקינו אותנו, ולעמוד כצור חלמיש שלא להיכנע לגזירת הרשויות לגייס חלילה את לומדי התורה".

הרב פנה במיוחד לאלה הנעצרים על ידי המשטרה הצבאית. "מי שנעצר על ידם, חובתו שלא להיכנע ולא להתפתות בשום צורה שהיא ללכת לצבא רחמנא ליצלן".

בהמשך דבריו הדגיש את המעמד המיוחד של לומדי התורה: "לומדי תורת השם וההולכים בדרכה הם המייצגים האמיתיים של היהדות, ואנו מכריזים קבל עם ועולם, לא יתכן שיהודי יכלא בגלל עיסוקו בתורת השם. התורה היא המגינה על הישוב היהודי, ורק התורה ולימודה הם זכות הקיום של יהודים בארץ ישראל".

הרב הוסיף: "בלי התורה אין שום זכות ליהודים בארץ ישראל, ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודים בארץ ישראל".

בסיום דבריו הכריז על המשך המאבק: "אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם מלומדי התורה, ויניחו לנו לעסוק בתורה כפי שהיה מאז תחילת השלטון כאן בארץ".