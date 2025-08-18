גורם מדיני הבהיר הערב (שני) כי עמדת ישראל נותרה כפי שהייתה - "שחרור כל החטופים ועמידה ביתר התנאים שהוגדרו לסיום המלחמה".

הדברים נאמרו בתגובה להודעת חמאס על הסכמתו להצעת המתווכות מצרים וקטאר לעסקת חטופים - הצעה שהועברה הערב לישראל.

מקור דיפלומטי ששוחח עם חדשות 12 טען כי תגובת חמאס תואמת בכ-98% את הצעת השליח האמריקני וויטקוף - הצעה שישראל כבר אישרה בעבר.

לפי רשת קודס המזוהה עם חמאס, ההצעה כוללת שינוי בקווי הנסיגה באזורים מאוכלסים ל-800 מטרים, הכנסת 600 משאיות סיוע ביום וכן חומרים המיועדים למקלטים ולשיקום. בנוסף, יכלול ההסכם את שחרורם של 1,700 אסירים פלסטינים, מתוכם 1,500 תושבי רצועת עזה.

עוד נמסר כי במסגרת ההצעה תתקיים הפסקת אש למשך 60 ימים, שבמהלכה יתקיים משא ומתן לסיום המלחמה. לפי הדיווח, אם המסלול יצלח, הוא יהווה בסיס להפסקת אש כוללת בין הצדדים.

תגובת חמאס הגיעה שעה קלה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי פתרון אפשרי יושג רק בעימות ישיר עם חמאס. לדבריו, "נראה את חזרת יתר החטופים רק כאשר חמאס יתעמת ויושמד - ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך יגדלו הסיכויים להצלחה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "אם נתניהו ייכנע לחמאס ויעצור את המלחמה, זו תהיה בכיה לדורות ופספוס הזדמנות ענקית. בפעם הקודמת רה"מ פספס את האולטימטום של הנשיא טראמפ, שדרש שחרור כל החטופים או פתיחת שערי גיהנום, למרות שהזהרתי שזו טעות היסטורית. יש לנו הזדמנות כעת להכריע את החמאס, ואני אומר לראש הממשלה: אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית ולא להכריע את החמאס".

משפחות חטופים מפורום תקווה מסרו: "ביזיון. אם ממשלת ישראל נכנעת לחמאס ולמרות הכל מסכימה לעסקה חלקית, אין דרך נעימה יותר להגיד את זה - זה ביזיון. במשך חודשים החמאס היתל בנו ומשך את הזמן, אסור למדינת ישראל להיכנע להם שוב. בזמן שנשיא ארה"ב מבין ואומר בצורה ברורה מה צריך לעשות, ראש הממשלה מפחד ומתנהל בצורה חסרת אחריות. ראש הממשלה - תצא לעם ישראל ותודיע שאתה אומר לא לעסקה חלקית".