אבו מאזן צילום: Flash90

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), פרסם צו נשיאותי המורה על הכנת חוקה זמנית שתהיה תקפה בשלב המעבר לקראת כינונה של מדינה פלסטינית. סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית "וופא" מסרה כי מדובר בצעד הננקט במסגרת ההכנות לעריכת בחירות כלליות לאחר סיום המלחמה, נסיגת כוחות צה"ל מרצועת עזה, מימוש האחריות של מדינת פלסטין ברצועה וההכנות לכינוס ועידה בינלאומית לשלום בספטמבר ליישום פתרון שתי המדינות. עוד באותו נושא: המהלך שעלול לעלות לבריטניה ביוקר

המתקפה של הרצוג נגד אוסטרליה על פי הצו, ועדה ייחודית תשמש מקור סמכות חוקי לניסוח החוקה הזמנית. החוקה תתבסס על הצהרת העצמאות הפלסטינית, עקרונות החוק הבינלאומי, החלטות בינלאומיות לגיטימיות, אמנות זכויות האדם והסכמים בינלאומיים רלוונטיים. עוד נמסר כי החוקה תושתת על עקרונות שלטון החוק, הפרדת רשויות, כיבוד זכויות וחירויות כלליות, והעברת השלטון בדרכי שלום.