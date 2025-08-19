עמית סגל נשאל: איך זה להיות זוג - דתי וחילונית? ריאיון מיוחד, קשת 12

במסגרת התכנית 'ריאיון מיוחד' התייחס העיתונאי עמית סגל לשאלות על אורח חייו האישי, היחס לדת והמפגש עם רעייתו.

"זה לא שהיא כזאת חילונית ואני לא כזה צדיק", אמר סגל כשנשאל על הנישואין לאישה חילונית, וציין כי "בגדול כן" היא שומרת שבת.

סגל סיפר על ילדותו ואמר, "אני גדלתי, היה לי מרד נעורים, ההורים שלי מאוד דתיים, אז אני כאילו הייתי פחות. אני חושב שלא במקרה אני התחתנתי עם מישהי חילונית, כי זה מכריח אותי לחשוב מה חשוב לי".

לדבריו, "אם הייתי מתחתן עם אישה דתייה יותר ממני, אני חושב שהייתי היום, הייתי כבר רץ לחו"ל לאכול צ'יזבורגר".

על ההיכרות עם רעייתו שיתף סגל, "היא הייתה דיילת בטיסה ללונדון - כמו ביבי ושרה".