הפרשן הפוליטי עמית סגל מתח היום (שני) ביקורת חריפה על הקמפיין הציבורי נגד הפרקליט הצבאי הראשי הנכנס, איתי אופיר.

לדבריו, המתקפה נגדו היא "מסע רדיפה דוחה", וכי ראש הממשלה בנימין נתניהו מסייע לה "בתדרוכים".

בדברים שאמר באולפן חדשות 12 ציין סגל כי אין מדובר בעימות בין נתניהו לשר הביטחון ישראל כ"ץ, אלא בבחירה של ראש הממשלה "לרצות את מיאמי", ברמז לבנו יאיר נתניהו, שהתנגד למינוי.

"אנחנו מכירים את בנימן נתניהו", אמר סגל, "כאשר הוא רוצה שמינוי לא יתרחש, אם ראש הממשלה דופק על שולחן ואומר 'ישראל, האיש הזה לא יתמנה על גופתי המתה', אז הוא לא היה מתמנה".

סגל הוסיף כי הקמפיין מבוסס על שנאה אישית, תאוות ריב וצריכה מופרזת של רשתות חברתיות "שבשמה אדם משרת ציבור נאמן, שעזב הכול והולך לשרת את מדינת ישראל ולשקם את הפרקליטות הצבאית מההריסות שהותירה אחריה יפעת תומר ירושלמי".

עוד הוסיף, כי הקמפיין הפך את אופיר ל"שונא ישראל מסוכן", זאת בטענה כי השתתף בהשתלמות של קרן וקסנר במשך חמישה שבועות, "הימין הישראלי הוא כל כך עלה נידף, חסר אידיאולוגיה, שחמישה שבועות בהרווארד מקלפים ממך כל השקפת עולם?" תהה סגל.

הוא תקף את ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) ואמר כי יש לשים קץ ל"טלי-גוטליביזציה של הימין שאומרת שכל אדם הוא אשם, אלא אם הוכחה חפותו - וגם אז לא בטוח".

לדבריו, "השילוב הקטלני הזה של יאיר נתניהו וטלי גוטליב - שמומחה בלעשות המון רעש ולהביא אפס תוצאות, מישהו צריך לשים קו כחול ואני מבין שזה לא בנימין נתניהו, אז הוא עושה רעש כאילו הוא נאבק בעניין".

סגל סיכם את עמדתו והדגיש: "אם נתניהו לא היה רוצה את איתי אופיר, הוא לא היה היום הפרקליט הצבאי".