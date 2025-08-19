השריפה בבית הקברות ללא קרדיט

טיל רוסי פגע אחר הצהריים (שלישי) בבית העלמין היהודי בעיר פרבומייסק שבמחוז מיקולאייב, בדרום-מזרח אוקראינה. בסרטונים מהמקום נראות דליקות שפרצו בכמה מוקדים בתוך שטח בית העלמין.

הטיל פגע בבית העלמין "בהעפולי", הגדול מבין חמשת בתי העלמין היהודיים בעיר. שמו של בית העלמין נגזר מהעיירה בהעפולי, שהפכה לשכונה בעיר פרבומייסק, ועד השואה התגוררו בה כ-30 אלף יהודים.

במקום קבורים כמה רבנים ובהם רבי ישראל הקדוש מבהעפולי ורבי מרדכי מטאלנא, אולם לא ברור האם גם קבריהם נפגעו.

בשנת 2004 הגיעו לעיר בשליחות חב"ד הרב לוי-יצחק והרבנית חנה פרלשטיין, פתחו מחדש את בית הכנסת והחיו את הקהילה היהודית. כיום מתגוררים בעיר כ-2,000 יהודים, ובחודש הקרוב מתוכנן להיחנך בה מקוה טהרה.

לדברי הרב, "כבאיות הגיעו לפני זמן קצר לבית העלמין כדי לכבות כמה דליקות שפרצו במקום וגרמו נזק רב למצבות. אנחנו מנסים לאמוד את הנזק מתוך מטרה לטפל בקדושת המת. אנחנו פה בשליחות של הרבי מליובאוויטש ושום דבר לא ירתיע אותנו ואת אחינו השלוחים הפועלים במסירות ברחבי המדינה".

הרב מאיר סטמבלר, יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה, אמר: "זו הפגיעה הרביעית בקהילה היהודית באוקראינה בתוך חודש. כזכור, רק בשבוע שעבר נפגע בית הכנסת באודסה, לפני כשלושה שבועות נפגע ביתו של הרב משה ובר משלוחי חב"ד בדניפרו וימים אחדים קודם לכן נפגעה מכוניתו של הרב יוסי וולף רבה של חרסון מפגיעה ישירה של כטב"ם. ברוך ה' בכל המקרים שציינתי, בניסים גדולים, לא היו נפגעים בגוף. חובה לשים סוף לטרור הרוסי, שגורם לאבדות בנפש ולנזק רב ברחבי אוקראינה. אנחנו מתפללים לשלום ולגאולה".