מפקד חטיבת השריון 401, אל"מ מאיר בידרמן, נשא נאום לחייליו ברקע ההיערכות לכיבוש העיר עזה.

בידרמן התייחס לשאלות שנשאל, ואמר כי רוח הלחימה גבוהה וכי הכוח מוכן למשימותיו.

"הרבה שואלים אותי - לא קשה לכם? יש לכם עוד כוח? מסוגלים עוד להמשיך? ואני אגיד בצורה גורפת, יש לנו המון כוח. בגוף, ברוח, באמל"ח, נעמוד בכל משימה", אמר בידרמן.

בהמשך דבריו הוסיף, "כולנו מבינים שאם לא נעמוד במשימה להחזיר את החטופים, להסיר את האיום של חמאס ולייצר מציאות אחרת - לא נוכל לחיות פה בשלווה ובביטחון".

עוד אמר, "אנחנו חייבים לנצח כדי שהילדים של כולנו והביטחון שלנו יהיה שלם. יש לנו מלא כוח ונעמוד בכל משימה שנידרש".