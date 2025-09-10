דברי המח"ט ללוחמים דובר צה"ל צוות הקרב של חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פועל בפאתי שכונת שייח רדואן שבעיר עזה. הכוחות מחסלים מחבלים, משמידים תשתיות צבאיות ותוואים תת-קרקעיים במרחב של ארגוני הטרור הפועלים ברצועה. לפי צה"ל, פעילות הכוחות בפאתי העיר עזה מאפשרת את הרחבת הלחימה בעומק השטח ואת מניעת התבססות ארגוני הטרור. עוד באותו נושא: תוכנית חמאס: לפגוע בלגיטימציה הישראלית

צפו: רגע הפלת מגדל א-רוא'יא בעיר עזה

תגיע הצעה לעסקה? צריך לדון בה אך לא לעצור

סופת הוריקן אדירה תכה היום בשמי העיר עזה במהלך קרב קשה בפאתי העיר עזה, שלושה מחבלים פגעו בטנק שאבטח את מגנן כוחות צה"ל וגרמו למותם של סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמל גדי כוטל וסמ"ר אורי למד. מפקד החטיבה אל"ם מאיר בידרמן פנה ללוחמיו בדברים של חיזוק ונחישות. "השבוע שילמנו מחיר כואב ויקר, לוחמים אמיצים וגיבורים שנפלו בזמן שהגנו על חבריהם", אמר המח"ט. הוא הוסיף, "לצד הכאב, לא נעצור. נמשיך להילחם ולעמוד בכל משימה".

