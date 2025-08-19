משרד החינוך פרסם הבוקר את רשימת 370 בתי הספר העל-יסודיים המצטיינים לשנת הלימודים תשפ"ה - מתוך כ-1,800 בתי ספר ברחבי הארץ. מדובר ברשימה הכוללת את 20% המובילים במערכת החינוך בישראל.

מתוך כ-15 בתי ספר על-יסודיים של רשת חינוך חב"ד נכנסו לרשימה המכובדת לא פחות מ-6 מוסדות.

הישג מרשים זה משקף שיעור של כ-40% מכלל בתי הספר של חב"ד בחטיבה העליונה - פי שניים מהממוצע הארצי.

יו"ר רשת חינוך חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב מסר בתגובה כי "ההישג החשוב ביותר נזקף לזכותם של צוותי החינוך המסורים, המלווים את תלמידינו במסירות ובאחריות אין־סופית. צוותי החינוך של חב"ד רואים בעבודת החינוך שליחות אמיתית - שליחות שקיבלנו מהרבי, המעניקה לנו את הכוח להוביל את ההצלחות המרשימות הללו".