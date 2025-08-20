שי טייב מתייחס לשירות חרדים דובר צה"ל

צה"ל יוצא בימים אלו בקמפיין הסברה ייעודי לציבור החרדי, במטרה להציג את המענה שניתן לחייל חרדי שבוחר להתגייס.

תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תומכ"א בצה"ל, התראיין לחייל דודי בן חמו והסביר את מרכיבי המעטפת שמוענקים לחיילים חרדים במהלך השירות ולאחריו.

כשנשאל מהו המענה לחייל שמגיע ללא תמיכה משפחתית, השיב טייב, "הדבר הראשון זה מענה פרט, מעטפת שמסייעת לחייל מהבחינה הכלכלית. הדבר השני זה מענה של הכנה לקראת שירות, אנחנו מציעים הכנות לקראת שירות למי שפחות מכיר. הדבר השלישי זה ליווי, אנחנו מציעים ליווי על ידי ארגונים כדי לייצר מעטפת מאפשרת יותר".

בהמשך הוסיף, "הדבר הרביעי זה יכולת לייצר אקלים שמאפשר גם לחזור לתוך הציבור החרדי ואנחנו משקיעים הרבה בדבר הזה שגם מי שכבר בא לצבא הוא יתקבל בחזרה בסבר פנים יפות כשהוא חוזר לקהילה שלו".