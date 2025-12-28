ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל, תא"ל שי טייב, הזהיר הערב (ראשון) בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי מתווה היעדים החדש המוצע במסגרת הצעת חוק הגיוס אינו נותן מענה מספק לצרכים המבצעיים של צה"ל בטווח הקרוב.

"לעניין המספרים לפי המתאר של החוק שמונח לפנינו, מאז הצגת המתווה אנחנו עושים כל מיני חשבונות, אם אני מסתכל על השנתיים הקרובות מהיום שיעבור החוק ועד שנה חצי ביוני 2027 זה אותם 8,160. ההערכה שלנו שאם התהליך יעבוד היטב הדבר הזה יוכל להביא עד 35% ללחימה", אמר טייב.

הוא הוסיף כי שיעור הגיוס ללחימה בציבור החרדי נמוך משמעותית מהציבור הכללי. "בציבור הכללי 45% מהגברים מתגייסים ללחימה, בציבור החרדי זה יותר מורכב בגלל פריסת הגילאים, וזה מאוד מורכב להגיע ל35%".

תא"ל טייב הציג תרחיש אפשרי שבו יתגייסו כ-10,000 איש בשנתיים הקרובות, כאשר כ-2,200 מהם מתגייסים כבר כיום. "אם אני לוקח סדר גודל של 10,000 אנשים בשנתיים, מתוכם 2,200 מתגייסים בכל מקרה דרך היחידות הכלליות, זה בהערכה גסה 1,500 מתגייסים בשנה. זה מסוגל בקצה לייצב את תכניות החרדים הקיימות , ולהקים סדר גודל של שני גדודים של חשמונאים".

"לכן", המשיך טייב, "לשאלה האם בשנתיים הקרובות, מתווה היעדים שמוצג ממלא את הצורך של צה"ל, התשובה היא עדיין לא, רחוק מזה".

עוד אמר כי המתווה מחושב באופן הדרגתי, אך גם במקרה של יישום מלא, "אנחנו נוכל על בסיס המתגייסים בשנת 2030 להיות בסדר גודל של חטיבה מלאה. עדיין זה לא יחליף את כל המילואים אם המתאר המבצעי יישאר כמו שהוא עכשיו".

לדבריו, מימוש יעד הלוחמים תלוי באיכות כוח האדם שיגיע לשירות. "כדי לעמוד באותם 35%, אנחנו צריכים לראות שהאנשים שמגיעים הם מתאימים להשתבץ כלוחמים. חייבים לעשות מודל שמביא אנשים מתאימים לשירות. אם יגיעו אנשים ללא שום בקרה על מי הם האנשים, אני לא יכול להבטיח שאני יכול לעשות מהם לוחמים".

טייב הציע שלוש חלופות מרכזיות: "או להגיד תביאו 35% לוחמים ורק אותם לספור אבל אין מערכת חיצונית שיודעת לעשות את המיון הזה. האופציה השנייה היא להגיד שצריך להבטיח אחוז מסוים של אנשים שכשירים להיות לוחמים, גם מבחינת פרופיל וגם מבחינת זה שאין מגבלות ת"ש. האופציה השלישית היא לשמור על יעד גילאים, כלומר שכדי לעמוד באותו מספר צריך לקבוע כמה אחוזים הם מתחת לגיל 21 וכמה מתחת לגיל 23. ההערכה שלנו שנצטרך מתחת לגיל 21 לעמוד על 50% מהמתגייסים ומתחת לגיל 23 75% מהמתגייסים".