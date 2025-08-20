העיתונאי והפובליציסט קלמן ליבסקינד מונה לעורך הראשי של עיתון ואתר מקור ראשון.

במסגרת תפקידו החדש, אליו ייכנס בשבועות הקרובים, יוביל ליבסקינד את הקו העריכתי של העיתון והאתר.

טורו השבועי הפופולרי שפורסם ב'מעריב', יתפרסם מעתה ב'מקור ראשון', לצד המשך הגשת תוכנית האקטואליה 'קלמן ליברמן' בכאן רשת ב'.

ליבסקינד (55), פרסם לאורך השנים שורת תחקירים, כתבות וטורים מעוררי הד ציבורי. המינוי מגיע לאחר סיום כהונתו של אלעד טנא, שערך את העיתון בשנתיים האחרונות.

ליבסקינד מסר: "אחרי 24 שנים ב'מעריב', שהיה לי בית חם - ושבסיומן אני מבקש להודות מקרב לב למו"ל, לעורכים, ולעובדים הרבים שהיו איתי בדרך הארוכה - אני נרגש לחזור אל המקום שבו התחלתי את דרכי העיתונאית, ולהצטרף אל 'מקור ראשון' כעורך הראשי".

עמיר פינקלשטיין, מנכ"ל קבוצת ישראל היום, מסר כי "קלמן מביא איתו שילוב נדיר של אומץ עיתונאי, יכולת כתיבה חריפה והגינות. מדובר באחד הקולות הבולטים והאמינים ביותר בתקשורת הישראלית. מינויו הוא צעד משמעותי במהלכי ההתחדשות שאנו מובילים בעיתון ובאתר, ואני בטוח שהוא ימשיך את התנופה של 'מקור ראשון' ויצעיד אותו לשיאים חדשים".

דורון ביינהורן, מנכ"ל מקור ראשון, הוסיף, "אני שמח על הצטרפותו של קלמן לתפקיד העורך הראשי. אנו מחויבים להעמיק את הקשר עם קהל הקוראים שלנו בעיתון ובאתר, ולהביא לכם ערכי ימין ועומק מחשבתי, עם סט ערכים המחובר למה שחשוב באמת."