לאחר שבע שנות עבודה באולפן, מוטי שטיינמץ משיק אלבום חדש בשם "אמונה ובטחון", הכולל 14 רצועות מגוונות. האלבום מאגד יצירות של מלחינים ומעבדים מוכרים מעולם המוזיקה החסידית.

בין השירים ניתן למצוא ארבעה לחנים של פינקי וועבער, בהם "אזכרה" בביצוע דואט עם שטיינמץ, בעיבודו של רובי בנט.

בנט גם עיבד את "מנהגו של עולם", בלחנו של מוישי קאליש. משה לאופר חתום על שלושה עיבודים, ביניהם "על הצדיקים" - שיר קומזיץ בלחנו של וועבער.

את שיר הנושא "אמונה ובטחון" כתב והלחין מוטי אילוביץ, בעיבודו של מונה רוזנבלום - שעיבד גם את "מלך אביר", בלחנו של הרב שלמה קאליש, ואת "שימני כחותם" בלחנו של יצחק פוקס, המצטרף לדואט עם שטיינמץ.

בין שאר השירים ניתן למצוא את "אליהו הנביא" בלחנו של איצי ברי ובעיבוד הקליינבריז, ואת "שמחם" בלחנו של בנצי שטיין. דיוויד טויב, שהפיק קולית את שטיינמץ חתום על "להודות" בלחנו ועיבודו.

האלבום כולל גם את הסינגלים המוכרים "קלי אתה" ו"למען ידעו" בעיבוד הקליינבריז, את "קול דמי בניך" שיצא בתקופת המלחמה בעיבוד מנדי הרשקוביץ, ואת "מרן דבישמיא" של יענקי דסקל.