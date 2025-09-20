מוטי שטיינמץ, מהקולות המזוהים ביותר עם המוזיקה החסידית של השנים האחרונות, התארח באולפן ערוץ 7 לראיון מיוחד לרגל צאת אלבומו החדש.

הראיון התקיים ימים ספורים לפני ראש השנה, והוא פתח עם התייחסות לתפילות בויז'ניץ. "אני הולך להתפלל בעזרת השם בראש השנה אצל הרבי, רבי ישראל בן לאה אסתר לרפואה שלמה. מאז שאני מכיר את עצמי אני נמצא שם בראש השנה".

בשנה האחרונה, שהייתה מלווה במלחמה ופילוג בעם, בחר שטיינמץ להקדיש חלק ניכר מזמנו לביקורים אצל פצועי צה"ל ומשפחותיהם. לדבריו, הוא נוהג להגיע באופן קבוע למחלקות השיקום בבית החולים שיבא תל השומר, שם הוא פוגש לוחמים שנפצעו בקרב. "אני מרגיש שזו זכות גדולה בשבילי ללכת לשמח את החיילים האלה, והמוזיקה נותנת להם כוח להמשיך הלאה", שיתף.

לדבריו, המפגשים אינם קלים כלל, ולעיתים אף טומנים בחובם כאב גדול. "זה לא פשוט ללכת ולראות את המראות האלה. יש פצוע שאני מתפלל עליו כל יום, למשל רועי חיים בן מרב, ברוך השם רואים התקדמות יפה מאוד. אבל צריך עוד הרבה הרבה תפילות, שבעזרת השם יחזור לאיתנו".

לצד הכאב, הוא מתאר כיצד המוזיקה מוכיחה עצמה ככלי תרפויטי. "יש מחקרים רפואיים שמראים שמוזיקה משנה בפועל את המצב הרפואי של הבנאדם... ורואים בחוש את המדדים עולים".

שטיינמץ הדגיש כי הוא עצמו מקבל כוח גדול מאותם לוחמים, שממשיכים להילחם על חייהם ועל שיקומם. הוא מתאר תחושת שליחות עמוקה: "אני מרגיש שזו השותפות שלי בעם ישראל. חוץ מזה שאני מקבל כל מיני סרטונים מחיילים בכל מיני גזרות שמראים לי שהם מקשיבים למוזיקה וזה נותן להם כוח להמשיך הלאה".

מעבר לעשייה בקרב חיילים ומשפחות, שטיינמץ נכנס לשנה החדשה עם תפילה לאחדות פנימית בעם ישראל. "אני רוצה להיות נאיבי ולהאמין שזה יקרה. אני מעדיף, במקום שאני נמצא בו, לנסות לאהיב את שם השם ולנסות לאהוב כל יהודי במקום שהוא נמצא בו וכולנו מצפים לדבר אחד שיתגלה שמו על כל העולם ובעזרת השם מצפים שישרה שכנתו בתוכנו".

במקביל, יצא לאחרונה אלבומו החדש, שעליו הוא עמל במשך שנים. "זה כמו לידה ואף יותר. זאת אומרת, מבחינת שנים זה לקח יותר זמן. זה ממש מרגיש כמו לידה, מרגיש כמו דבר חדש שנולד... אני מקבל המון המון סיפורים על אנשים שזה נגע בהם, וחיזק אותם ונתן להם כוחות להמשיך הלאה".

האלבום, לדבריו, מגוון במיוחד ומשלב סגנונות שונים, מתפילות נוגעות ללב ועד שירים קצביים ושמחים. "יש בעצם גיוון באלבום הזה, כל שיר הוא בצבע שונה, בצורה שונה, ובן אדם שיקשיב לזה ירגיש שהוא נמצא בתוך סוג של מסע. המסר העיקרי של האלבום זה אמונה וביטחון".

אחד השירים שכבר זוכה לאהדת הציבור הוא "מלך אביר", המבוסס על פיוט הנאמר מדי שבת. "יש שיר שאני כבר יודע ששרים אותו בשולחנות השבת, שזה 'מלך אביר'... זה נכנס, ואני משקיע בזה המון תפילות שאנשים יאהבו".

לקראת חגי תשרי, הוא מתאר תחושת שליחות גדולה בהופעותיו בסוכות ובשמחת תורה, גם בתקופה המלווה בכאב לאומי. "אני בא להביא רגש לציבור, כשיש לי כאב בלב, אני מביא אותו לציבור, והחוצה. בסוף המסר זה 'ובחרת בחיים'. כל אלה שהקריבו את נפשם למען עם ישראל, אומרים, 'אל תתנו להם לנצח', הם היו רוצים שאנחנו נהיה עצובים ונהיה שבורים מכל מה שקרה, אל תתנו להם את זה. אל תתנו להם לשבור את הרוח היהודית. ואנחנו נהיה שמחים, ונרקוד עם עם ישראל, 'אשר בחר בנו מכל העמים', ועם כל הכאב, אנחנו משתדלים להיות בשמחה ולשמוח, ובעזרת השם אנחנו נראה את הטוב בכל דבר שקורה".