סגן מפקד פלוגה בחטיבת כפיר: הצלחנו לחסל את המחבלים - בזכות הדריכות צילום: דובר צה"ל

סגן א', סגן מפקד פלוגה בחטיבת כפיר, שחזר את ההתקלות עם המחבלים הבוקר בחאן יונס שהפתיעו את הלוחמים בניסיון לבצע חטיפה.

"היום בשעה תשע בבוקר, יותר מ-15 מחבלים ביצעו על כוחותינו ירי משולב. "בזכות הדריכות והעירנות של לוחמי הגדוד הצלחנו לחסל כעשרה מחבלים חמושים בקרב פנים מול פנים ובסגירת מעגל מהירה מהאוויר.

כתוצאה מהירי נפצעו שלושה לוחמים. נמשיך לפעול לאיתור וחיסול מחבלים ונעמוד בכל משימה אליה נידרש", דברי סגן א'.

מוקדם יותר פורסם תיעוד של טנק דורס מחבל שניסה לירות RPG לעבר כוחות צה"ל במהלך התקרית.

כזכור, לוחמי חטיבת כפיר וסיירת חרוב סיכלו מתקפה מאורגנת על מוצב ישראלי באזור חאן יונס.

הבוקר יצאה חולייה של כ-20 מחבלים מפיר תת-קרקעי סמוך למוצב - והמחבלי החלו בירי נ"ט ומקלעים לעבר הכוחות. לוחם בחטיבה נפצע קשה באירוע ושני לוחמים נוספים נפגעו באורח קל.

הלוחמים שהיו במקום השיבו באש וחיסלו לפחות עשרה מחבלים תוך כדי ההתקלות, שמונה מחבלים אחרים נמלטו בחזרה לפיר.

בצה"ל הקפיצו כלי טייס וטנקים שהשיבו באש לעברם. שני כטב"מים ליוו את האירוע וביצעו 4 תקיפות במרחב. מטוסי קרב ביצעו שש תקיפות נוספות והתבצעה עוד תקיפה של מסוק קרב.