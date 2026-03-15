פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה דובר צה"ל

במהלך השבוע האחרון, כוחות צה"ל בפיקוד הדרום המשיכו לפעול בעצימות גבוהה מזרחית ל"קו הצהוב" ברצועת עזה.

הפעילות התמקדה בסיכול תשתיות טרור, אכיפת תנאי הפסקת האש ושימור ההגנה על יישובי העוטף.

במהלך השבוע חוסלו 20 מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש וניסו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחותינו.

אחד מהמחבלים שחוסלו על ידי כוחות אוגדה 98 הוא סגן מפקד פלוגת הנוחבה של בית לאהיא. המחבל היה מעורב ישירות בפשיטה הרצחנית ב-7 באוקטובר, ובימים האחרונים תכנן מתווה צליפה נגד כוחות צה"ל תוך ניצול ימי הפסקת האש.

בנוסף, כוחות אוגדת עזה (143) איתרו במרחב חאן יונס אתר לייצור רקטות של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. באתר נמצאו רכיבים לייצור רקטות ואמצעים ששימשו את הארגון לירי לעבר שטח מדינת ישראל.

עוד נמסר כי הושמד תוואי תת-קרקעי התקפי משמעותי ששימש את ארגוני הטרור. התוואי תוכנן לאפשר חדירת מחבלים וביצוע פיגועים נגד הכוחות המאבטחים את המרחב.

בנוסף דווח כי כוחות אוגדה 80 יירטו רחפן שחצה לשטח ישראל.