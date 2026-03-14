צה"ל סיכל מחבלים חמושים בדרום הרצועה דובר צה"ל

צה"ל מדווח הערב (מוצאי שבת) על סדרת חיסולי מחבלים במרחב רפיח וחאן יונס במהלך סוף השבוע.

צוות הקרב של חטיבת הצנחנים, הפועל במרחב רפיח לטיהור תשתיות טרור, נתקל היום במחבל חמוש. הכוחות זיהו את המחבל כשהוא חמוש ומתקרב לעברם.

על פי צה"ל, המחבל פתח בירי לעבר הכוחות, שהשיבו באש וחיסלו אותו. בצבא ציינו כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות.

בנוסף, אתמול (שישי) תקף צה"ל במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסל שני מחבלים חמושים נוספים מארגון הטרור חמאס.

בצה"ל ציינו כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.