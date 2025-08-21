בריטניה זימנה לשיחה את שגרירת ישראל במדינה, ציפי חוטובלי, זאת בעקבות החלטת ועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי לאשר את התנעת תוכנית הבנייה בשטח E1.

במשרד החוץ בלונדון אמרו כי מדובר בהפרה "בוטה" של החוק הבינלאומי וכי המהלך יפגע בפתרון שתי המדינות.

דובר משרד החוץ הבריטי אמר: "היא זומנה בעקבות החלטת ישראל לאשר תוכניות לבניית יישובים באזור E1. תוכניות אלו לבניית יישובים הן הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ויפגע באופן חמור בפתרון שתי המדינות".

במקביל, 21 מדינות גינו אחר הצהריים את אישור תוכנית E1, שהוגדרה "מכת מוות" למדינה הפלסטינית.

על ההצהרה חתומים שרי החוץ של אוסטרליה, בלגיה, קנדה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, איסלנד, אירלנד, איטליה, יפן, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, הולנד, נורבגיה, פורטוגל, סלובניה, ספרד, שבדיה ובריטניה.

אתמול אישרה ועדת המשנה להתיישבות שתי תוכניות משמעותיות ביהודה ושומרון, בהן קידום שכונות E1 במעלה אדומים לצד קידום יישוב חדש בעשאהל.

תוכנית E1 כוללת כ-3,400 יחידות דיור חדשות, מהלך שמקודם לאחר עשרות שנים של הבטחות שלא יושמו. מדובר באחד המוקדים המדיניים הרגישים ביותר במערכת היחסים בין ישראל לקהילה הבינלאומית.

במקביל לאישור תוכנית E1, קודמה גם תוכנית היישוב עשאהל, הכוללת 342 יחידות דיור, מבני ציבור ותשתיות, במסגרת שלב ההפקדה - שלב חיוני בדרך להסדרה מלאה של היישוב.