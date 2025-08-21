נתניהו ביקר באוגדת עזה רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (חמישי) באוגדת עזה, שם קיבל סקירות מבכירי צה"ל על המשך הלחימה ברצועה.

במהלך דבריו אמר נתניהו, "אנחנו בשלב ההכרעה. אני הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה"ל הציג בפניי ובפני שר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס. אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים, וכמובן של הצבא הסדיר, למען המטרה החיונית הזאת".

נתניהו הוסיף כי לצד המערכה הצבאית הנחה להתחיל במגעים לשחרור החטופים, "במקביל, אני הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל. שני הדברים הללו - הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו - הולכים יד ביד".