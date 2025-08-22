הרב יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, פרסם מכתב תמיכה לתלמידי הישיבות ערב חודש אלול ובו מתח ביקורת חריפה על מדיניות הגיוס הנוכחית.

במכתב הוא טען שהשלטון מעוניין בביטול לימוד התורה של בחורי הישיבות. "אנחנו כעת נמצאים בצרה גדולה, שרוצים לבטל את בחורי הישיבות מתורתם, ואפילו לוקחים חלק מבני הישיבות למעצר".

הוא ציטט את מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו שאמר ש"הגלות מכבידה את עולה עלינו, וזה צרה גדולה שיהודים רודפים יהודים בגלל לימוד התורה".

הרב זילברשטיין קרא לתלמידי הישיבות להתחזק דווקא בתקופה זו. "חזקו ואמצו, ואל יירך לבבכם, ותתחילו את הזמן הבעל"ט עם כל הכח והחשק, ותעסקו בתורה בכל עת ובכל שעה, ללא דיבורים בטלים, ובכך אתם תזכו להיות המגינים האמיתיים על האומה היהודית כולה".

את דבריו סיים בברכה: "ונזכה בקרוב להיוושע בתשועת עולמים, ויתבטלו כל הגזירות הרעות מעל כל ישראל".