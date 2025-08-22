מיכאל בן ארי בראיון ערוץ כנסת

ד"ר מיכאל בן ארי התראיין לערוץ כנסת והתייחס לכתב האישום שהוגש נגדו בשל אמירותיו על המגזר הערבי.

לדבריו, הכינוי "גזען" נועד להשתיקו. "גזענות זה תורת הגזע שבשמה השמידו שישה מיליון מבני עמנו. להגיד עליי גזען, זה בעצם לנטרל את היכולת שלי להתגונן בפני אלה שהיום אומרים שצריך לשחוט אותי ואותך, לחתוך את האיברים שלנו".

בהמשך טען כי אירועי ה'נובה' המחישו את מה שהתריע עליו, "זה בעצם מה שאומרים, שלא תבוא אחרית הימים, עד שיבוא העץ והאבן ויגיד, מאחוריי מסתתר יהודי, בוא והרוג אותו. אני לא יודע מי זה היה בנובה, אבל אני יודע שבסופו של דבר אלה היו ערבים בשם האסלאם, בשם חרב האסלאם".

בן ארי הזכיר כי הזהיר עוד לפני "שומר חומות". "אני ידעתי שיבוא 'שומר חומות'. 30 תלונות של התנועה הרפורמית נגדי שאני אומר, מדינת ישראל נכבשת מבפנים".

הוא הציג את דוח מבקר המדינה על האירועים, שבו תוארו התפרעויות קשות ותקיפת יהודים. "אני מחזיק את דוח מבקר המדינה, התפרעויות ברחבי הארץ מצפון לדרום, מאות בתים שרופים, מכוניות שרופות, שלושה יהודים נרצחים, משטרת ישראל לא בתמונה. יש מקומות שבוע ימים. אומר לי השופט, 'כתבה בעיתון לא נחשבת', דוח מבקר המדינה, דוחות של הפרקליטות מדינת ישראל לא הייתה בתמונה".

בדבריו קישר בין כתב האישום שהוגש נגדו לבין דרכו של הרב כהנא, "אני הזהרתי ואמרתי, מדינת ישראל נכבשת מפנים. זה מה שלמדתי מהרב כהנא - תסתכל קדימה, תראה את הסכנות, תזהיר גם אם תשלם מחיר. אני משלם מחיר".