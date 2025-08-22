בעקבות פרסום דו"ח מדד הביטחון התזונתי בעזה מטעם ה-IPC, פרסם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן, דו"ח נגד חריף.

במסמך מצביע מתפ"ש על פערים עובדתיים ומתודולוגיים חמורים, שימוש במקורות מידע מוטים ובעלי אינטרס, היעדר דיוקים מהותיים ושינוי קריטריונים המערערים את אמינות הדו"ח.

במתפ"ש דוחים בתוקף את קביעת ה-IPC כי קיים רעב ברצועת עזה ובעיר עזה בפרט. לטענתם, הדו"ח מתעלם מהנתונים הרשמיים שהוצגו לכותביו, וכן מהצעדים שננקטו לאחרונה לייצוב המצב ההומניטרי ברצועה.

עוד נטען כי סיווג הגדרת הרעב נשען על סקרים טלפוניים שלא פורסמו, הערכות של אונר"א שחלק מעובדיה מזוהים עם חמאס ועל ארגונים מקומיים לא ממשלתיים.

בדו"ח התגובה הוצגו נתוני הכנסת הסיוע, שלפיהם מאז חודש מאי נכנסו לרצועה מעל 10,000 משאיות - 80% מהן עם מזון. במתפ"ש מציינים כי הפעולות שננקטו הובילו לעלייה בנגישות למזון ולירידה משמעותית במחירים בשווקים.

האלוף עליאן סיכם, "דו"ח ה-IPC מבוסס על מקורות חלקיים ולא אמינים, רבים מהם מזוהים עם חמאס, ומתעלם באופן בוטה מהעובדות ומהמאמצים ההומניטריים הנרחבים שמובילים מדינת ישראל ושותפיה בקהילה הבינלאומית".

"במקום לספק הערכה מקצועית, ניטרלית ואחראית, הדו"ח נוקט גישה מגמתית ורצופת פגמים מתודולוגיים חמורים, הפוגעים באמינותו ובאמון שהקהילה הבינלאומית אמורה לתת בו. אנו מצפים מהקהילה הבינלאומית להיות אחראיים ולא להיסחף אחר נרטיבים כוזבים ותעמולה לא מבוססת, אלא לבחון את הנתונים המלאים והעובדות בשטח".