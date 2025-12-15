במהלך עבודות ארכיאולוגיות שערכה יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי באתר "נבי סמואל", נחשף במהלך חג החנוכה ממצא נדיר - נר חרס מהתקופה החשמונאית, המשמש עדות לרציפות היישוב היהודי באזור ירושלים לפני כ-2,000 שנה.

לצד הנר העתיק, התגלה גם כלי כתיבה ששימש לכתיבה על לוחות שעווה, ומתוארך לתקופת בית שני וימי החשמונאים. מדובר בפריט ייחודי שמספק הצצה לחיי היומיום היהודיים באזור בתקופה זו.

האתר הארכיאולוגי נבי סמואל, המתנשא לגובה של כ-885 מטר מעל פני הים בצפון-מערב ירושלים, נחשב לאחד מהאתרים המרכזיים באזור מבחינה היסטורית. מיקומו הגבוה העניק לו חשיבות אסטרטגית, ובמהלך השנים נחשפו בו שכבות יישוב מתקופות רבות - מהתקופה הישראלית והפרסית, דרך התקופה החשמונאית ועד לתקופה הצלבנית והעות'מאנית.

בין השרידים שנמצאו באתר נמנים יסודות מבצר צלבני גדול, מבנה מסגד ובו ציון קבר שמואל הנביא, ועדויות לפעילות יישובית, פולחנית וצבאית לאורך מאות שנים.

חשיפת הנר וכלי הכתיבה החשמונאי בנבי סמואל מצטרפת לשורה של גילויים ארכיאולוגיים שנמצאו בשנים האחרונות במסגרת עבודות המחקר, התיעוד והשימור שמובילה יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי ברחבי יהודה ושומרון. היחידה פועלת בשיטות חקירה מתקדמות ובתיעוד מדויק לחשיפת שכבות ההיסטוריה, לשימורן ולהנגשתן לציבור. כל ממצא המתגלה מוסיף פרטים חדשים להבנת העבר של האזור ומחזק את היכולת לשמר את ההיסטוריה המקומית לדורות הבאים.

קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, בנימין הר-אבן, מסר: "עם הדלקת נר ראשון של חג החנוכה, חג שמסמל את עמידתו של העם היהודי בארצו - אנו זוכים לחשיפה מרגשת הממחישה שוב את שורשיו העמוקים של העם שלנו בארץ ישראל. גילוי הממצאים מימי החשמונאים מחזק את הקשר ההיסטורי והתרבותי של העם היהודי לארצו, ומדגיש את חשיבותה של עבודת המחקר והחפירה שאנו מובילים לשימור מורשת זו. אנו נמשיך לפעול במסירות להעמקת המחקר ולשימור האתרים הארכיאולוגיים ביהודה ושומרון למען הדורות הבאים".