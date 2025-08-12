מערכת הביטחון חושפת היום (שלישי) כי ארגון הטרור הרצחני חמאס ניהל קמפיין שיטתי ומגמתי ליצירת תדמית של רעב נרחב ברצועת עזה, במטרה להכפיש את מדינת ישראל וללחוץ להשגת הישגים מדיניים.

מהבדיקה עלה פער משמעותי בין מספר מקרי המוות המדווחים כתוצאה מתת-תזונה על ידי משרד הבריאות של חמאס לבין המקרים שזוהו ופורסמו בזהותם המלאה.

עד חודש יוני 2025 דווחו 66 מקרים לאורך כל המלחמה, אך בחודש יולי בלבד דווח על למעלה מ-133 מקרים - ללא פרסום פרטיהם, בניגוד לנוהג בעבר.

כך למשל, ב-19 ביולי פרסם חמאס על 18 נפטרים מתת תזונה וב-22 ביולי על 15 נפטרים נוספים, בעוד שמניתוח מעמיק של הרשתות השונות עולים מקרים בודדים בלבד.

לצד זאת, בבחינת המקרים שפורסמו נמצא כי מרבית הנפטרים סבלו ממחלות רקע חמורות שאינן קשורות למצב התזונתי, וחלקם אף טופלו בישראל לפני המלחמה.

כך למשל, הילד עבדאללה האני מחמד אבו זרקה, בן 4, סובל ממחלה גנטית נדירה שגרמה לחסך בוויטמינים ולדילול עצמות - מחלה תורשתית ממנה סבלו גם בני משפחה נוספים, ובחודשים שלפני המלחמה קיבל טיפול בירושלים.

במקרה נוסף, כרם חאלד מצטפא אלג’מל, בן 27, שנפטר לטענת חמאס מתת-תזונה, סבל מניוון שרירים ושיתוק חלקי שהובילו למוגבלות בבליעה - מצב רפואי מתמשך שאינו נובע מהרעב.

מערכת הביטחון מסכמת כי אין סימנים לתופעה נרחבת של תת-תזונה בעזה, ומאשימה את חמאס בשימוש ציני במקרים אישיים כקמפיין תודעה שקרי.

"הבדיקה שבוצעה במערכת הביטחון עם גורמי מקצוע מתחום הרפואה קבעה כי אין סימנים המעידים על תופעה נרחבת של תת תזונה בקרב האוכלוסייה בעזה", נמסר.

עוד נמסר כי "ארגון הטרור חמאס עושה שימוש ציני בתמונות טרגיות ומנצל אותן לרעה לצורכי קמפיין תודעה שקרי וככלי לחץ מתוזמן שמטרתו הפעלת לחץ ויצירת דעת קהל שלילית נגד מדינת ישראל. צה"ל באמצעות המתפ"ש ימשיך לפעול לשיפור המענה ההומניטרי ברצועת עזה, בשיתוף הקהילה הבין-לאומית, תוך דחיית הטענות בדבר רעב ברצועת עזה".

הרקע הרפואי של הילד ובקשת יציאתו לטיפול רפואי צילום: מתפ"ש