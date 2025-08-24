נתניהו וכ"ץ בהצהרה לאחר התקיפות בתימן איתי בית און, לע"מ; סטילס: מעיין טואף

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הגיעו היום (ראשון) לבור חיל האוויר בקריה בתל אביב, יחד עם הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד חיל האוויר תומר בר, וצפו מקרוב בתקיפות חיל האוויר נגד יעדי השלטון החות'י בתימן.

נתניהו אמר: "חיל האוויר תקף היום שוב מטרות אסטרטגיות בתימן. הוא תקף את ארמון הנשיאות בלב הבירה צנעא, את תחנת הכוח של העיר, את מיכלי הדלק שמספקים אותה. משטר הטרור החות'י לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל.

אני רוצה לברך את הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, את טייסינו על ביצוע מושלם. כל המטוסים שלנו חזרו לשטחינו. מי שתוקף אותנו - אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו - אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל", דברי נתניהו.

שר הביטחון כ"ץ הוסיף "צה"ל השמיד כעת את ארמון הנשיאות של החות'ים בתימן ותקף מאגרי דלק ותחנות כוח וחשמל. אנחנו ממשיכים בהטלת מצור אווירי וימי ופוגעים במטרות תשתית שמשמשות לקידום הטרור החות'י. על כל טיל שישגרו לעבר ישראל החות'ים ישלמו בריבית דריבית. היום הבאנו על החות'ים מכת חושך ועלטה ובהמשך - תהיה גם מכת בכורות".

התקיפות כללו, בין היתר, פגיעה בארמון הנשיאות בצנעא, תחנת הכוח המרכזית של העיר ומכלי דלק המשמשים את מערכת האנרגיה. בצה"ל הדגישו כי כל המטוסים שבו לישראל בשלום.