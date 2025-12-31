צה"ל מפרסם הבוקר (רביעי) את סיכום הפעילות המבצעית לשנת 2025. לפי הנתונים המעודכנים ל-15 בדצמבר, הותקפו כ-20,900 מטרות בכלל הזירות, בוצעו כ-430 מבצעים, ונרשמו כ-50 תקיפות מהים.

במהלך השנה גויסו כ-306,830 משרתי מילואים, ונרשמו כ-130,000 שעות פעילות ימית.

פיקוד הדרום רשם כ-19,530 מטרות שהותקפו, והשמיד כ-13,910 תשתיות טרור. המחבלים הבכירים שחוסלו כוללים את מוחמד סינוואר, ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור הרצחני חמאס, מחמד שבאנה ששימש כמפקד חטיבת רפיח בחמאס, עבדאללה אבו שמאלה, ראש המערך הימי של חמאס, וראאד חסין סעד, ראש מטה הייצור של הזרוע הצבאית של חמאס, ומי שנחשב לאחד מאדריכלי מתקפת ה-7 באוקטובר.

בנוסף חוסלו 4 מחבלים בדרג המח"ט, 14 בדרג המג"ד ו-53 בדרג המ"פ.

בפיקוד הצפון הותקפו כ-950 מטרות, בהן כ-210 משגרים ואמצעי לחימה, ר-140 מבנים צבאיים ותשתיות טרור, וכ-60 פירים תת-קרקעיים. בגזרה חוסלו כ-380 מחבלים. הבכירים שחוסלו: רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה הית'ם עלי טבטבאא'י, חסן כמאל ששימש כאחראי נ"ט במפקדת חזית הדרום, ח'צ'ר סעיד האשם שהיה אחראי על הכוח הימי ביחידת רדואן, ועבאס חסן כרכי, מפקד הלוגיסטיקה של מפקדת חזית הדרום בחיזבאללה.

בפיקוד המרכז חוסלו כ-230 מחבלים ונעצרו כ-7,400, מתוכם כ-1,190 אנשי חמאס. במהלך השנה הוחרמו אמצעי לחימה בשווי של כ-1,340 פריטים וכספי טרור בסך כולל של כ-16.48 מיליון ש"ח. בנוסף, הוקמה אוגדה 96 בגבול המזרחי.

זירת איראן עמדה גם היא במוקד. במסגרת מבצע "עם כלביא", הותקפו כ-1,500 יעדים, 11 מדעני גרעין חוסלו, וכן 30 בכירים במשטר האיראני, בהם מחמד חסין באקרי, רמטכ"ל הכוחות המזוינים של איראן, ע'לאם עלי רשיד, מפקד מערכת הביטחון האיראנית, עלי שאדמאני, מחליפו של רשיד, וחסין סלאמי, מפקד משמרות המהפכה.

גם בגזרת תימן נרשמה פעילות משמעותית: חוסלו ראש ממשלת החות'ים אחמד אלרהוי, רמטכ"ל החות'ים מחמד אלעמרי, שר ההסברה האשם אחמד עבד אלחרמן שרף אלדין ושר החוץ ג'מאל אחמד עלי עאמר.

כ-180 מטוסי קרב השתתפו במבצעים שבהם הותקפו כ-230 מטרות ובוצעו 20 תקיפות מרכזיות. 13 בכירים מהצבא החות'י חוסלו.

אגף כוח האדם עדכן כי השנה נפלו 821 חללים מנסיבות המלחמה ונרשמו 91 פצועים. כ-3,300 חיילים בודדים עלו לארץ והתגייסו. כ-54,000 משרתי מילואים הוחזרו מפטור.

בתחום הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בוצעו כ-3,050 פינויים רפואיים רכובים וכ-300 מוסקים. שיעור התמותה בקרב פצועים עמד על 7.1%. בתחום האחזקה, 84% מהכלים הוכשרו והונפקו כ-8.2 מיליון חלפים ואמצעיים.

פיקוד העורף עדכן כי הוצבו כ-1,500 מיגוניות, שופצו כ-200 מקלטים והותקנו כ-100 צופרים. במוקד 104 התקבלו כ-1,580,000 שיחות.

בזרוע היבשה בוצעו כ-175 תרגילי אש ותרגילי מפקדות, כ-6,200 סיימין קורס קצינית, הוכשרו כ-1,380 תצפיתניות וכ-97,500 לוחמים בקליעה. בוצעו כ-70 גיחות הצנחה שסיפקו כ-300 טון ציוד לכוחות. ב

יחידה 504 באגף המודיעין ביצעה כ-1,500 חקירות מחבלים בשטח וכ-1,600 חקירות במתקן. כ-6,000 גיחות בוצעו בכלל הזירות.