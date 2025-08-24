ח"כ לשעבר גדי איזנקוט מתח הערב (ראשון) בכנס סגור ביקורת על הצהרת יו"ר כחול-לבן ח"כ בני גנץ, שקרא להקים ממשלת אחדות שתתמקד בהשבת החטופים ובחקיקת חוק הגיוס.

"כמי שבקיא מאוד עד לפני חודשיים וליווה את כל העסקאות, אני אומר באופן חד וחלק - לא נדרש שום שינוי פוליטי, לא נדרשת שום הצטרפות, מדובר בהחלטה של בן אדם אחד שצריך לקבל החלטה לא פשוטה, אבל מתחייבת", אמר איזנקוט.

הוא הוסיף "את העסקה הכוללת הזו בשני שלבים לא רק שאפשר, אלא חייבים לעשות, ולהחזיר אותם מוקדם ככל האפשר. אם יש לנו איזשהו לקח וזיכרון מהנפילה בשבי, מאז שרון ארד צנח, ומה המחיר למדינת ישראל - גם לאתוס הלאומי וגם לערבות ההדדית".

בני גנץ הגיב לדברים: "גדי חברי, את האמת אתה יודע - אם אתה ואני לא היינו נכנסים לממשלה ב-11 באוקטובר, 116 נשים וילדים לא היו חוזרים הביתה. נכון, צריך אדם אחד שיקבל החלטה. אבל כשהוא לא מקבל אותה, צריך לנסות כל דרך להביא אותו לשם. אין לנו לגיטימציה להפקיר אותם. אפשר להגיד על הכול 'לא', אבל התפקיד של הנהגה הוא גם להגיד מה כן. כשאמרנו 'ישראל לפני הכול' - לזה התכוונו".