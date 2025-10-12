יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, השתתף היום (ראשון) באירוע "עם אחד, סוכה אחת" שנערך במוזיאון ישראל בירושלים. הסוכה הוקמה לזכרו של בנו, רס"ר גל מאיר איזנקוט, ולזכרו של סרן איל מאיר ברקוביץ', ששניהם נפלו במהלך איתור חטופים במלחמת חרבות ברזל.

"האירוע המרגש הזה תוכנן לפני למעלה מחודש וחצי, יש סמליות רבה בעיניי בעובדה שזה מתקיים, ביממה שיחזרו עשרים חטופים חיים ותקווה של כל החללים בזמן הקרוב לקבר ישראל. והמשימה שגל ואייל נפלו בה היא משימה להשבת חללים", אמר איזנקוט לערוץ 7.

על העסקה לשחרור חטופים אמר "אני רואה בעסקה הזאת דילמה וקושי, אבל זו עסקה נעשית מתוך העוצמה הישראלית. העוצמה הישראלית יודעת לעשות את הדבר הנכון במחירים כבדים, מתוך הבנה שמדובר בחובה של המדינה לאזרחים, בחוסן הלאומי של החברה לדורות".

לדבריו, "גם אם יש היום כאלה שמרגישים רע עם העסקה הזו, אני חושב שהלוחמים הבינו היטב את המשימה של השבת החטופים. יהיה לנו זמן להביס את חמאס".

"התחושה היום צריכה להיות שכולנו מאוחדים סביב החזרה של החטופים - וזו משימה שאיל ברקוביץ' וגל הבן שלי נפלו למענה. הם הלכו למשימה הזאת מתוך הבנה שזו משימה ערכית במקביל לרצון לנצח את האויב האכזרי שתקף אותנו בשבעה באוקטובר", הוסיף איזנקוט.

בהתייחסו למחבלים ששמותיהם פורסמו אמר "כשראיתי את שמות המחבלים הבנתי בדיוק במי מדובר. אלה רוצחים שפלים שאני כמפקד איו"ש וכרמטכ"ל פיקדתי על מבצעים שהביאו ללכידה שלהם ולחיסול של החברים שלהם. למרות המחיר הכבד, ואני מבין את המשפחות, זה מחיר שנכון עבורנו.

אני משוכנע שמהאירוע הלא פשוט הזה נצא עם חברה חזקה יותר, שתדע להתמודד עם אתגרי העתיד ותדע להסביר לעצמה שאין סתירה בין העוצמה הנדרשת לבין המחויבות להשיב אזרחים וחללים".