בחנויות ספרים ברוסיה מופץ בימים אלו ספר חדש שכותרתו "איך לנצח את ישראל" שכתיבתו מיוחסת למנהיג חמאס הרוצח יחיא סינוואר.

ספר יצא לאור בשנת 2025 בהוצאת "רודינה", וזכה לאישור השלטונות לפרסום והפצה ברחבי רוסיה, בהתאם לחוק המחייב אישור ממשלתי לכל ספר חדש היוצא במדינה.

בדברי ההסבר לספר בחנויות הספרים המקוונות מתואר סינוואר כ"צ'ה גווארה הפלסטיני". עוד נכתב כי הוא "אחד המצביאים הערבים המופלאים של הדור החדש. הוא זה שיזם את מבצע 'מבול אל אקצא' (הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר) והוביל את מבצע ההגנה על עזה".

עוד נאמר בדברים המקוממים כי "למרות היתרון הישראלי בכלי נשק, ישראל לא הצליחה לכבוש את כל עזה. על עזה הקטנה הושלכו מעל 80 אלף טונות של פצצות, אבל העיר שרדה. במובנים רבים, זה בזכותו של סינוואר. בספר זה המצביא הדגול, 'גנרל האנשים החופשיים', מספר על חייו שהוקדשו למאבק מתוח למען שחרור פלסטינים וכל העמים הערביים".

מחירו של הספר עומד על 46 דולרים. הוצאת "רודינה" פרסמה בעבר ספרים רבים בעלי אופי אנטישמי מובהק.