הזמר והיוצר סיני תור משיק בימים אלה גרסה אישית ומרגשת לפיוט "ידיד נפש", שכתב המקובל רבי אלעזר אזיכרי. הלחן החדש משלב בין עומק המילים העתיקות לבין רגש עכשווי בעיבוד מוזיקלי מקורי.

השיר נקרא "רפא נא לה", והוא כולל שורות מתוך הפיוט הקלאסי, בהן: "נפשי חולת אהבתך" ו-"אז תתחזק ותתרפא - והיתה לה שמחת עולם". הביצוע מבוצע בקולו של תור, בעיבוד מוזיקלי עשיר מאת צליל רז קמאי תור, הכולל כלים חיים ונגינה מגוונת.

על ההפקה השתתפו גם מוזיקאים נוספים: הגיטרות והקולות מבוצעים על ידי סיני וצליל תור, התופים בוצעו על ידי אסף זמיר, הבס על ידי שחם אוחנה, קלידים ותכנותים בוצעו על ידי צליל תור, צ’לו מאת אדמה תור וחליל נאי מאת חנני זית. המיקס בוצע על ידי אייל מזיג והמאסטרינג בידי ארן לביא.

השיר מוקדש לעילוי נשמות דורון בן מתיתיהו (ניר צבי), אורן בן יהודה, והרב בנימין דב בן טוביה (רוזנצויג), ולרפואת ארץ ישראל, בני ישראל והעולם כולו.