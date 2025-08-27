צה"ל זיהה הבוקר (רביעי), סמוך לשעה 05:30, כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל.

בהמשך הופעלו אזעקות בירושלים ובאזור ים המלח.

לאחר מכן עדכן דובר צה"ל כי חיל האוויר יירט בהצלחה טיל אחד ששוגר מתימן. ההתרעות הופעלו על פי מדיניות.

דובר מד"א מסר כי לא דווח על נזק או נפגעים בעקבות שיגור הטיל.

ביום ראשון אחר הצהריים תקף חיל האוויר יעדים של החות'ים בשטח תימן במבצע שזכה לכינוי "נווה צדק".

בתקיפה בתימן השתתפו 14 מטוסי קרב שהטילו כ-40 חימושים והיא כוונה נגד תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא.

בין התשתיות שהותקפו: מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילותו הצבאית של שלטון הטרור החות'י.

קודם לכן פורסם כי לפי תחקיר ראשוני של חיל האוויר, הטיל ששיגרו החות'ים מתימן לשטח ישראל ביום שישי היה בעל ראש חימוש מתפזר. זו הפעם הראשונה ששיגרו הח'ותים טיל מסוג זה לעבר ישראל במלחמה.

מערכות ההגנה האווירית של ישראל יודעות להתמודד עם טילים מהסוג הזה שאף יורטו בעבר. בנוסף, ההחטאה ביירוט ביום שישי עדיין מתוחקרת, ואינה קשורה לסוג הטיל ששוגר.