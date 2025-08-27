שורד השבי קית' סיגל סיפר הבוקר (רביעי) בראיון מרגש ברדיו "קול ברמה" על ההתקרבות שלו לדת במהלך השבי.

"הייתי בשבי עם גלי וזיו ברמן מקיבוץ עזה, היה לנו קשר מיוחד. פגשתי גם את עמרי מירן ומתן אנגרסט, אחרי יותר מחודשיים, כשהפצעים שלו עדיין לא הגלידו. חווינו גם התעללויות, אבל התחזקנו ביחד. בתור נער היהדות לא דיברה אליי, אבל בשבי התחברתי מחדש.

בחלק מהתפילות נזכרתי מהילדות שלי וחלק מהפסוקים והברכות לימדנו אחד את השני. אמרתי כל יום 'שמע ישראל' ובירכתי על האוכל. מאז שהשתחררתי אני ממשיך בחיזוק הרוחני", אמר סגל.

הוא תיאר כיצד כי שוביו ניסו לשכנע אותו להמיר את דתו במהלך ימי השבי הארוכים. "העבירו אותי 33 מקומות - מנהרות, בתי ספר, דירות, אפילו גרם מדרגות - ולאורך כל התקופה ניסו לשכנע אותי להתאסלם. אמרו לי לחזור אחריהם על משפט שלא ידעתי את משמעותו. ככל שהם ניסו לגרום לי להתאסלם, זה חיזק לי את התחושה שאני חלק מהעם היהודי שעבר כל כך הרבה סבל. קיבלתי השראה גדולה מכל היהודים שסבלו כל כך בכל הדורות, ואז התחלתי לברך ולהתפלל - וזה משהו שממש חיזק אותי".

לדבריו, הוא חש בשבי את התמיכה העצומה של העם ישראל, והדבר חיזק אותו. "אני נלחם על ארבעת החברים שלי, ולא רק עבורם אלא על כל החטופים. העצרות והפעילויות שנעשו בישראל שראיתי כשהייתי בעזה חיזקו אותי לדעת שלא שכחו אותי. זה מחזק גם את המשפחות שזקוקות לתמיכה. אני מקווה שקולו של רוב העם מגיע לראש הממשלה ולמקבלי ההחלטות. יש לנו הזדמנות להציל אנשים ולהביא את החללים לקבורה מקודשת".