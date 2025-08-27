גנב שפרץ לרכב בשכונת קראון הייטס וגנב דולרים שהתקבלו מהרבי מחב"ד נלכד בסיום מצוד משטרתי.

החשוד האפרו-אמריקני נעצר לאחר שאנשי השמירה המקומית זיהו אותו דרך מצלמות אבטחה.

האירוע התרחש בצומת הרחובות סטנקטדי ומייפל, כאשר החשוד הגיע למקום על אופניים וניפץ את חלון רכב חונה.

הוא השתחל פנימה וגנב תיק המכיל סמארטפונים, ארנקים ודולרים שהתקבלו מהרבי - פריטים הנחשבים לבעלי ערך רוחני מיוחד בקהילת חב"ד.

אנשי 'השומרים' בקראון הייטס קיבלו דיווח מיידי ופתחו במבצע חיפוש מקיף. הם הזניקו רחפן מתקדם לאוויר כדי לסייע באיתור הגנב שנמלט באופניו, תוך שימוש בתיאורים מעדי ראייה.

למרות שהחשוד הספיק להתרחק מהזירה, המתנדבים בדקו בקפדנות את הצילומים ממצלמות האבטחה בסביבה. הבדיקה הובילה לאיתור החשוד בבניין דירות בשכונה, שם נעצר בתיאום עם משטרת ניו יורק.

במעצרו התברר כי קיים נגד החשוד צו מעצר פתוח, מה שהצביע על רקע פלילי קודם.