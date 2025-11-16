השלוחים צילום: איציק בלניצקי, נהוראי אדרי

אלפי שלוחי חב"ד מכל רחבי העולם נעמדו הבוקר (ראשון) לתצלום הקבוצתי השנתי המסורתי, למרגלות בית המדרש המרכזי של חב"ד, "770", בשכונת קראון הייטס שבברוקלין. לקראת השעה 08:00, התמלא רחוב איסטרן פארקוויי במאות שורות של שלוחים מכל היבשות. משטרת ניו יורק אבטחה את האירוע באופן חסר תקדים, כולל חסימת צירי תנועה מרכזיים והצבת ניידות רבות סביב האזור. עוד באותו נושא: החווייה הרוחנית של יונתן אוריך בכלא

הונה חסידי חב"ד בכרטיסי טיסה ונעצר צילום התמונה הקבוצתית נחשב לשיאו הסמלי של הכינוס השנתי, שנפתח ביום חמישי האחרון, ומרכז אליו אלפי שלוחים לפעילויות עומק מגוונות - סדנאות, מושבים, שיעורים והרצאות מקצועיות. הכינוס ייחתם הלילה במעמד הצדעה חגיגי, בהשתתפות אלפי שלוחים ותומכים מכל רחבי העולם. בצעירי חב"ד בישראל מדווחים כי השנה בלבד הצטרפו קרוב ל-100 שלוחים חדשים - שיא שנתי במספר השלוחים היוצאים מישראל. בין המשתתפים בכינוס ניתן למצוא שלוחים צעירים מאוד - חלקם בני 23 בלבד, לצד ותיקים - חלקם מתקרבים לגיל מאה. כולם יחד - ממשיכים בשליחותם לחיזוק יהדות בכל נקודה בעולם. התמונה המסורתית צילום: איציק בלניצקי, נהוראי אדרי