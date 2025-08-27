טיסת ארקיע מפריז לתל אביב נאלצה לבצע היום (רביעי) נחיתת חירום בקפריסין, לאחר שנוסע תקף דיילת במהלך הטיסה. את הטיסה הפעיל צוות מדנמרק במטוס חכור.

לפי הודעת החברה, האירוע החל כאשר הנוסע ניסה להיכנס לשירותים בזמן ההמראה בניגוד לנהלים. משהתבקש לשוב למקומו, הוא תקף באלימות מילולית ופיזית את אחת הדיילות.

בהתאם להחלטת הקברניט ונהלי הבטיחות, הוסט המטוס לנחיתה בשדה התעופה בפאפוס. עם נחיתתו הורד הנוסע מהמטוס ונעצר על ידי המשטרה המקומית.

בארקיע ציינו, "לאחר סיום הטיפול, הטיסה צפויה להמשיך לתל אביב. חברת 'ארקיע' מתנצלת בפני נוסעי הטיסה על חוסר הנעימות, אך מדגישה כי לא תתפשר בשום אופן בנושאי בטיחות או במקרים של נקיטת אלימות כלפי צוותי החברה".