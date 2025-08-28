השר אלי כהן מסר היום (חמישי) עדות פתוחה במסגרת פרשת קטארגייט. עדותו התקיימה במשרדו ונמשכה פחות מרבע שעה.

על פי לשכת השר, כהן נשאל ביחס לפנייה שהעביר אליו הלוביסט ג'יי פוטליק לפני מספר חודשים, בבקשה להיפגש עימו. השר כהן סירב להיענות לבקשה ולא קיים את הפגישה.

אמש דווח כי המשטרה הוציאה צו מעצר נגד פוטליק השוהה בארצות הברית, זאת לאחר שהממשל האמריקני חסם את האפשרות לביצוע חיקור דין כלפיו.

הוא שימש כלוביסט של קטאר וחשוד כמי ששילם בעקיפין את שכרו של אלי פלדשטיין, לשעבר יועצו של נתניהו.

עורכי דינו אורי קורב וסיון רוסו מסרו: "ג'יי פוטליק ממשיך גם בימים אלו, כמו לאורך השנתיים האחרונות, לפעול בהתמדה יומיומית, על חשבונו האישי, לילות וימים, במאמץ לסייע למשפחות החטופים בהשבת יקיריהן, שנחטפו באכזריות בידי ארגון טרור אכזרי, אל חיק משפחותיהם. בהקשר זה, מקיים מר פוטליק גם בימים אלה פגישות סדירות ברחבי העולם עם המשפחות ועם מקורביהן, וכן עם גופים וגורמים שונים המסוגלים לסייע במאמצים לשחרור החטופים".

"מר פוטליק שיתף פעולה לכתחילה וכבר תאם מועדים למסירת עדותו בפני הרשויות הישראליות. לפיכך, הוצאת צו מעצר בישראל בנסיבות אלו היא צעד תמוה ומיותר. נראה כי מדובר בהחלטה שמטרתה אך ורק להפעיל לחץ, והנובעת משיקולים שאינם נוגעים לחקירה ולחקר האמת. לא מן הנמנע כי זו גם הסיבה לכך שהרשויות בארצות הברית סירבו בשלב זה לאפשר קיום הליכים משפטיים בארצות הברית, במסגרת סמכותן לדחות בקשה לשיתוף פעולה בחקירה שהיא בעלת אופי פוליטי".