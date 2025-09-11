נשיא בתי משפט השלום במחוז המרכז, השופט מנחם מזרחי, דחה את בקשת המשטרה להאריך בשישים ימים נוספים את הרחקתו של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מעבודה בלשכתו.

בהחלטתו נזף השופט במשטרה על אופן התנהלותה. המשטרה קיבלה עיכוב ביצוע של 72 שעות וצפויה לערער.

מזרחי ציין כי הוא מקבל את עמדת המשטרה מלפני מספר חודשים לפיה אין כל עבירה פלילית במעשיו של אוריך. יצויין כי בעבר המשטרה הכחישה את הדיווח בנושא, אך השופט חשף את הדברים מתוך מסמך בתיק הראיות.

הוא כתב: "התנהלות זו, של הוספת עבירה והסרתה, קביעת 30 ימים ולאחר מכן 60 ימים, מלמדת על התנהלות שרירותית, וכי מדובר כאן בחקירה בלתי ממוקדת המשייטת לה בים באין קברניט, שאסור לבית-המשפט לקבלה".

בביקורת על המשטרה הוא הוסיף וכתב: "איסור עיסוק הינו תנאי חריף, הפוגע בזכות חוקתית, ואיני סבור, כי הוצגו בפניי ראיות המצדיקות את החשש הנטען מפני החשוד לפגיעה בביטחון המדינה או להישנות ביצוע עבירות דומות".

בדיון שהתקיים אתמול אמר נציג המשטרה, רפ"ק אביב פורת, כי קיים חשש ממשי שחזרתו של אוריך ללשכת ראש הממשלה תאפשר הישנות של עבירות דומות.

השופט מזרחי העיר במהלך הדיון, "זה תיק שנולד אחרי החלטת היועצת המשפטית לממשלה. ראיתי מה הייתה עמדת המשטרה בחודש מרץ", ואף תהה מהו הסיכון הממשי בעבודתו של אוריך, לנוכח הדיון הציבורי סביב קשריו לקטאר.

נציג המשטרה השיב כי עצם השבת חשוד למקום ממנו בוצעו העבירות מהווה סיכון ממשי. עורך דינו של אוריך, עו"ד חדד, דרש מענה ישיר לשאלתו, "האם החשש הוא שאוריך ידברר את קטאר במסווה של לשכת רה"מ?". בתגובה הסתפק נציג המשטרה באמירה כללית, "החשש הוא שיעבור עבירות".