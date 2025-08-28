ראש ישיבת ההסדר בירוחם הרב חיים וולפסון פרסם בימים האחרונים את ספרו החדש הנושא את השם "אותך אבקש".

הספר עוסק במשמעותם הפנימית של ימי התשובה וחגי תשרי, מתוך עיון בתורת החסידות ובליווי תיאורים אישיים מחייו של הרב.

בהקדמתו לספר כתב הרב וולפסון כי ימי התשובה הם "ימי השיא של בקשת הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא". לדבריו, "ההתעוררות לתיקון, ההתבוננות הפנימית, מרכזיות התפילה, בקשת חידוש הקשר עם הקדוש ברוך הוא והופעת מלכותו - כל אלה מכניסים אותנו לתהליך אינטנסיבי של עבודה פנימית".

לדבריו, תורת החסידות פתחה שערים חדשים להבנת ייחודם של ימים אלו, מתוך "הקשבה לרחשי הלב ולמכלול תנועות הנפש שעולות בימי התשובה". הרב מהדגיש כי סערות הנפש והלכי הרוח אינם חוויה פרטית בלבד, אלא פתח למפגש עם הקב"ה. "כך הופך ליבו של כל אדם למצע שבו מתהווה קשר חי ותמידי בינו לבין הקב"ה".

בהמשך ההקדמה תיאר הרב את תהליך כתיבת הספר, שנמשך שנים ארוכות, מתוך לימוד אישי וחבורות קבועות בישיבה ובקהילה בירוחם. לדבריו, "הרעיונות צמחו לעיתים מרגעים אישיים ולעיתים מתוך לימוד משותף. פעמים שהרעיון פתח את השער, ופעמים נגע בנקודה פתוחה בתוכי שכנראה המתינה לו".

הרב וולפסון הודה בדבריו לעורכים, ללמדנים ולעוסקים במלאכת הוצאת הספר, ובמיוחד לרעייתו נועה, "שבמשך שנים אפשרה לי שעות ארוכות של לימוד ותפילה, בנאמנות אין קץ".

בהמשך התייחס הרב גם למלחמת חרבות ברזל, שבמהלכה איבדה הישיבה עשרה תלמידים, ביניהם אריאל אליהו, ינון פליישמן, איתן רוזנצוויג, איתן פיש, יקיר שנקולבסקי, גדעון אילני, אלישע לוינשטרן, אפרים יכמן, זיו חן ויאיר חנניה הי"ד. "בחייהם ביטאו איש איש בדרכו את החלום להופעתה של תורה שלמה, ובמותם ציוו לנו את המשך הופעת החיים באופן כזה", כתב.

הספר הוקדש לזכרם של התלמידים שנפלו, וכן לזכר גיסו יואב ריצר ודודו שמוליק רוזנבלום שנפטרו בשנה החולפת.