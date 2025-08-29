כלי תקשורת בתימן המזוהים עם מתנגדי המורדים החות'ים דיווחו הלילה (שישי) כי אחמד א-רהווי, ראש הממשלה של החות'ים נהרג באחת מהתקיפות של צה"ל אתמול על העיר צנעא.

ערוץ "אל-ג'ומהוריה" התימני, המשדר מהעיר עדן, דיווח ממקורותיו כי א-רהווי חוסל בעת שהיה בדירה בשכונת בית בוס בצנעא. העיתון "עדן אל-ר'ד" דיווח שהוא נהרג לצד כמה מבני לוויתו.

א-רהווי כיהן מזה כשנה כראש הממשלה שכפופה לחות'ים ואינה זוכה להכרה בינלאומית. תפקידו היה ניהולי, יותר מאשר צבאי או פוליטי.

בתוך כך, האתר התימני "defence line" העוסק בענייני ביטחון דיווח כי ישנן ידיעות על חיסול בכירים בממשלה של החות'ים, שנהרגו בתקיפת בית במתחם הביטחוני הצמוד למתחם ארמון הנשיא בצנעא, אחד המתחמים שהותקפו.

חיל האוויר הישראלי תקף אתמול (חמישי) אחר הצהריים מטרות טרור של החות'ים בצנעא, בירת תימן, במבצע שקיבל את השם "טיפת מזל". התקיפות התרחשו במקביל לנאומו של מנהיג החות'ים, עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י.

גורם ביטחוני ציין כי היעד המרכזי היה התכנסות של בכירי הארגון, שתוארה כמעין קבינט בה השתתפו גם בכירים צבאיים וגם שרים חות'ים. לדבריו, "מעריכים שהצלחנו".

בישראל מעריכים כי בין המשתתפים שחוסלו היה גם שר ההגנה החות'י והרמטכ"ל החות'י - שנפצע בתקיפה קודמת שיוחסה לישראל. עם זאת, מנהיג הארגון עצמו ככל הנראה לא שהה במקום.

לפי דיווחים שלא אומתו בישראל, בין היעדים שהותקפו היו מבנה הנשיאות ובסיס הביטחון המרכזי של החות'ים בבירה.

בהודעת צה"ל נאמר כי "שלטון הטרור החות'י פועל מתחילת מלחמת חרבות ברזל בתוקפנות, בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה, לערער את הסדר האזורי ולשבש את חופש השיט העולמי. צה"ל פועל בעוצמה נגד שלטון הטרור החות'י, במקביל להעמקת הפגיעה בארגון הטרור חמאס בעזה וימשיך לפעול להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל".

שר הביטחון ישראל כ"ץ, ביחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר והפיקוד הבכיר של צה"ל, שוחחו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בקו האדום ואישרו את תקיפת צה"ל בתימן. כ"ץ מסר: "כפי שהזהרנו את החות'ים בתימן: אחרי מכת החושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע".