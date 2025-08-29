איש התקשורת דן מרגלית מובא היום (שישי) למנוחות בבית העלמין קריית שאול בתל אביב.

השר לשעבר דן מרידור ספד לו: "לפני כמה ימים ביקשתי ממך להמשיך ולהילחם. אמרנו שניסע יחד לירושלים שכל כך אהבת. דן היה אדם מעמיק, הוא היה נוכח כל הזמן בזירה הציבורית והפוליטית בישראל. הוא היה אוהב גדול של מדינת ישראל; ציוני ולוחם - ראה את הניסיונות לפגוע בדמוקרטיה, במערכת המשפט ובערכים שהיא מייצגת - ויצא להגנתה, במאבק שהוא כינה 'מאבק בני אור בבני חושך'. אדם אמיץ שלא חשש לומר את האמת".

בתו קרן ספדה: "בימים האחרונים כבר היית כל כך חולה - שאמרת שאתה מנותק מפוליטיקה. זה היה כל כך לא מתאים לך. נלחמת עד הרגע האחרון, עד שהחלטת שאתה לא יכול יותר".

מרגלית, מהעיתונאים הבולטים בישראל, הלך אתמול לעולמו בגיל 87. בין היתר ערך את עיתון "מעריב", הגיש את תוכנית האקטואליה "ערב חדש" במשך 45 שנה ואת התוכנית "פופוליטיקה" ושימש כתב ופובליציסט בעיתונים "הארץ", "מעריב" ו"ישראל היום".