דן מרגלית בראיון האחרון עם עמית סגל באדיבות הפודקאסט "מצב האזנה" מבית N12

העיתונאי הוותיק דן מרגלית נפטר ממחלת הסרטן הקשה עימה התמודד בשנים האחרונות. בן 87 היה במותו. הוא הותיר אחריו את אשתו השנייה, דנה ושלוש בנות - שירה, קרן ונויה מנישואיו הראשונים.

בתו שירה ספדה לו: "אבא שלנו, העיתונאי דן מרגלית, 87, הלך לעולמו בחיק משפחתו בביתו בת"א לאחר מחלה. איש משפחה, אוהב אדם, עיתונאי ואיש ספר, ציוני ואוהב את ישראל בכל נימי נפשו".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "בצער רב קיבלתי את הבשורה על פטירתו של דן מרגלית, מהבולטים בעיתונאי ישראל משך עשרות שנים. בקורותיה של התקשורת הישראלית יישמר לדן מרגלית מקום של כבוד. לצד האהבה הגדולה למקצוע העיתונאי, דן תמיד התבלט כאינטלקטואל המבקש לאתגר את כל מושאי סיקורו. לפני מספר ימים התקשרתי להיפרד ממנו. הוא התרגש עד דמעות כשהזכרתי לו שספרו "שדר מהבית הלבן" הצביע על הסיכוי שהוחמץ למנוע את מלחמת יום הכיפורים. בשיחותינו תמיד דאג להדגיש שהוא קודם כל פטריוט ישראלי. כך היה. תנחומיי הכנים למשפחתו ולכל אוהביו. יהי זכרו ברוך".

באחרונה התארח מרגלית בתכניתו החדשה של עמית סגל "מצב האזנה" וסיפר על ההתמודדות עם המחלה.

לדבריו, רעייתו דנה, פרופסור לפסיכולוגיה, הייתה זו שבישרה לו על מצבו הרפואי. "ברגע מסוים בשיבא רעייתי דנה, שהיא פרופ' לפסיכולוגיה, ניגשה אליי ולחשה לי 'דני, אתה חולה מאוד'".

בהמשך שיתף ברגעים מרגשים שחווה עם משפחתו, "רוב בני משפחתי שנכחו במקום פרצו בשיר, ההמנון הירושלמי שלי, 'ירושלים של זהב'. אולי אני הולך למות, אז זה השיר האחרון שאני רוצה לשמוע", הצהיר מרגלית.

מרגלית נחשב לאחד מעיתונאי הדור הבכיר בישראל. הוא נמנה עם המנחים הקבועים של התוכנית "ערב חדש" במשך 45 שנים, כיהן כעורך הראשי של עיתון "מעריב", והנחה את התוכנית "פופוליטיקה" בערוץ הראשון.

מרגלית כתב בעבר ב"הארץ" וחשף בעיתון בשנת 1977 את פרשת חשבון הדולרים של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין שהובילה להתפטרותו מראשות הממשלה. בהמשך פרסם טורי דעות ב"מעריב" וב"ישראל היום".

במהלך השיחה התייחס מרגלית גם לתוכנית ההתנתקות של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, "נסעתי בלי סוף לגוש קטיף, אמרתי להם שדעתי לא כדעתם, ישבתי בבית על הספה וראיתי את השידור מגוש קטיף, העיניים שלי זולגות, גם עכשיו. הם אחים, הם אחים", אמר מרגלית ודמע בשידור, "אני תמכתי בהתנתקות אני מודה".

את חברו לשעבר אהוד אולמרט הוא כינה "פושע", ואמר כי יסרב להשלים איתו ואף ללחוץ את ידו. הוא נשאל על הכישלון הגדול של חתנו לשעבר האלוף אהרון חליוה ואמר, "הוא איש חכם מאוד והוא כמו כל צה"ל שאיבד משהו מהערנות שלו. אמירות כמו 'מי הם שיגידו שלנו? אנחנו נראה להם מהאוויר הים והיבשה', הייתה יהירות", אמר מרגלית ואף ציין כי ראה את התכונה הזו אצל חתנו לשעבר שהיה נשוי לבתו שירה. "הוא עשה למען עם ישראל אני מקווה שאיכשהו זה ייזכר לו וכולנו הולכים עם הכישלון".