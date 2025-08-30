צה"ל חיסל השבוע את ראש שלוחת דאעש ברצועת עזה, מוחמד עבד אלעזיז אבו זבידה, במבצע אווירי במרחב אל-בורייג'.

אבו זבידה נחשב לפי צה"ל למחבל הבכיר ביותר של דאעש ברצועה, וכיהן כראש מחוז "פלסטין". בתפקידו זה היה אחראי על קביעת המדיניות, תכנון וביצוע פעולות טרור בשטחי יהודה ושומרון, ברצועת עזה ובסיני. "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות ובעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועה", נמסר.

בהמשך הודיע צה"ל גם על חיסולו בלבנון של המחבל אחמד נעים מעתוק, ששימש כאחראי מטה גדוד של יחידת כוח רדואן של חיזבאללה. "כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת פיקוד הצפון, תקף וחיסל את המחבל אחמד נעים מעתוק במרחב סיר אל- ערביה שבדרום לבנון", מסר דובר צה"ל.

"המחבל שימש כאחראי מטה גדוד של כוח רדואן של ארגון הטרור חיזבאללה, ובמהלך המלחמה קידם מתווי טרור רבים נגד מדינת ישראל. פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה”ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".