תקיפת מטרות חיזבאללה וחמאס בלבנון צילום: דובר צה"ל

צה"ל תקף אתמול (שני) תשתיות צבאיות של ארגוני הטרור חיזבאללה וחמאס במספר מרחבים בלבנון. כך עדכן דובר צה"ל.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מספר מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים מעל ומתחת לקרקע ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל ולשיקום הארגון.

בנוסף, צה"ל תקף אתרים לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס בדרום לבנון ששימשו להתעצמות הארגון ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בדובר צה"ל ציינו כי האתרים שהותקפו מוקמו במרחבים אזרחיים. "זוהי דוגמה נוספת לשימוש הציני של ארגוני הטרור באזרחי לבנון כמגן אנושי לפעילות טרור", נמסר.

עוד נמסר כי טרם התקיפות ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, הכוללים אזהרות מקדימות לאוכלוסייה באזור.

"פעילות ארגוני הטרור באתרים אלו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל", הבהירו בצה"ל.