הניתוח של האדמו"ר מבעלזא, הרב ישכר דוב רוקח, הסתיים היום (ראשון) בהצלחה במרכז הרפואי הדסה בירושלים.

הרופאים המטפלים דיווחו שההליך עבר כמתוכנן, והרבי הועבר לחדרו בבית החולים לתחילת תהליך השיקום.

את הניתוח ביצעו פרופ' אירי ליברגל ורם מושיוב מצוות הדסה תחת פיקוחו של סגן מנהל בית החולים ד"ר סער חשביה.

במהלך שעות הניתוח נכחו בבית החולים בנו של הרבי - הרב אהרן מרדכי רוקח מבעלזא, הגבאי מיכל פירר והעסקן הרפואי מוטי אייכלר שליווה את המשפחה והחסידות.

בזמן הניתוח התקיימו תפילות המוניות בכל בתי הכנסת של חסידות בעלזא ברחבי הארץ והעולם. מעמד תפילה מיוחד התקיים גם בציון רבי אהרן רוקח, האדמו"ר מבעלזא הקודם, הטמון בהר המנוחות.

האדמו"ר צפוי להיות מאושפז בהדסה בימים הקרובים לצורך שיקום והחלמה.

החסידים נקראו להמשיך בתפילות לרפואתו השלמה של האדמו"ר. שמו לתפילה: רבי ישכר דוב בן מרים.