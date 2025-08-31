האבטחה סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ ובכירים ישראלים נוספים תוגברה בימים האחרונים באופן משמעותי לאחר החיסולים של מנהיגי החות'ים בתימן, כך נחשף בכאן חדשות.

על פי הדיווח, בשב"כ נוקטים בצעדים "מיוחדים וחריגים" כדי להגן על הדרג המדיני והביטחוני הבכיר, זאת על רקע איומים ישירים מתימן לנקמה בעקבות חיסול בכירי ממשלת החות'ים.

בשבוע שעבר, במסגרת מבצע "טיפת מזל", יצאו מטוסי קרב של חיל האוויר לתקיפה בלב צנעא. לפי המידע שהגיע לאמ"ן בכירים במשטר החות'י התכנסו יחדיו כדי לצפות בנאום מנהיגם עבד אל־מאלכ אל־חות'י.

במבנה שהותקף שהו למעלה מעשרה בכירים מהדרג הצבאי והמדיני של החות'ים. בין היתר, שהו במקום הרמטכ"ל החות'י מוחמד אל־עומרי - שניסיון קודם להתנקש בחייו נכשל לפני כחודשיים - וכן שרי הביטחון והפנים של הממשל החות'י.