ערוץ 7בארץצפו: אביתר בנאי שר "לילה כיום יאיר" בהלווית עידן שתיוי הי"דצפו: אביתר בנאי שר "לילה כיום יאיר" בהלווית עידן שתיוי הי"דהזמר והיוצר אביתר בנאי בשירה מרגשת בהלוויתו של עידן שתיוי הי"ד, שגופתו חולצה מרצועת עזה, בבית העלמין בכפר מעש.חזקי ברוךפורסם: ח' באלול תשפ"ה, 1.09.25, 17:08עודכן: 17:59אביתר בנאיעידן שתיויאביתר בנאי בהלוויתו של עידן שתיויערוץ 7, סטילס: פאולינה פטימר