הנהלת בתי המשפט מסרה בצהריים (שלישי) כי טרם גובשה עמדה סופית בנוגע להמלצת נציב תלונות הציבור על שופטים להפסיק את כהונתו של סגן נשיא בית משפט השלום בבאר שבע יורם ברוזה.

על פי ההודעה, אתמול הודיע נשיא בית המשפט המחוזי עמית יריב כי השופט ברוזה ימונה לאחראי מקצועי בתחום נזקי הגוף במחוז דרום, בהתאם לבקשת מנהל בתי המשפט לבחון את האפשרות שלא ימלא תפקיד ניהולי הכולל פיקוח על שופטים - עד להכרעה סופית בעניינו.

התלונה נגד השופט ברוזה הוגשה בעקבות פרסום ב-i24NEWS דווח, שם דווח בין היתר כי סגן נשיא בית משפט השלום בבאר שבע אמר לשופט אחר כי "לאחר שנסיים עם החמאס, נעבור לטפל בציונות הדתית". לפי הדיווח, הוא תקף בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כאשר תהה "למה לא הרגו אותם ואת הבנים שלהם". עוד דווח כי בישיבת שופטים אמר ברוזה לשופט אחר ש"הדתיים אשמים בטבח 7 באוקטובר": "בגללכם קרה לנו כל הבלגן הזה".

עוד עולה מהתלונה כי ברוזה, שפונה מביתו בעוטף עזה בעקבות טבח חמאס, אמר כי "הממשלה המשחיתה הזו והדתיים יובילו אותנו לאבדון. חברי הממשלה המשיחית הזו הם שיביאו למוות של כולנו". השופט הגיב לתלונה וטען כי חלק מהדברים לא נאמרו וכי הם נטולי הקשר.