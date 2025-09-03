ג'ון קווין לפינסקי, בן 41 ממיאמי, נידון ל-25 שנות מאסר לאחר שהורשע כי תכנן פיגועים נגד יהודים בארה"ב.

בכתב התביעה נכתב כי לפינסקי אגר כלי נשק רבים, ציוד טקטי, ותכנן תוכניות תקיפה על מוסדות ואישים יהודיים ברחבי ארה"ב, כמו גם על חברי האוכלוסייה השחורה במדינה.

הוא נעצר בחודש אוקטובר 2024 לאחר מידע שהגיע לרשויות בארה"ב כי הוא מתכנן פיגועים נגד יהודים.

בחיפוש בביתו נמצאו חמישה כלי נשק, אלפי כדורים, אפודים, משתיקי קול, רימוני עשן, ציוד טקטי, חליפות הסוואה, תוכניות מפורטות על מקומות אפשריים למתקפות על יהודים ושחורים.

בין היתר נמצאו מפות של מוסדות יהודיים שהיו יעד לתקיפה, בין היתר בתי ספר, בתי כנסת, עסקים בבעלות יהודית, מקומות בהם התכנסו יהודים, חבר קונגרס יהודי, וכן ניירות ועליהם ביטויים אנטישמיים קשים.

בהודעת המשטרה נמסר כי "נמצאה מטרת ירי המתארת ​​גבר שחור מנוקב בחורי כדורים". המשטרה אף קישרה אותו לפיגוע שאירע באוגוסט 2024 בו נמצאו מכוניתו וביתו של יהודי מנוקבים בכדורי אקדח.

לפינסקי הודה במהלך המשפט כי החזיק בכל אמצעי הנשק הלא חוקיים בביתו. התובע במשפטו אמר כי "נאשם זה אגר כלי נשק, ציוד טקטי ותוכניות תקיפה מפורטות כדי להטיל אימה על יהודים ושחורים אמריקאים בקהילות שלנו". השופטים החליטו לקבל את התביעה וגזרו עליו 25 שנות מאסר בפועל.