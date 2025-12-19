אירוע חמור התרחש אמש (חמישי) במשחק היורוליג בין הפועל תל אביב לפנאתינייקוס באתונה, כאשר אוהד מקומי דחף את בעלי המועדון עופר ינאי תוך שהוא משמיע קריאות אנטישמיות.

האוהד, שישב על הפרקט, דחף את ינאי בעת שזה עבר לידו, ואף קרא לעברו "יהודי מלוכלך" תוך שהוא מצביע על הכיפה שעל ראשו. ינאי סירב להסיר את הכיפה או את צעיף הקבוצה גם לאחר התקרית.

הנהלת פנאתינייקוס פעלה במהירות והרחיקה את האוהד מהאולם. בנוסף, נשלל ממנו המנוי לצמיתות והוגשה נגדו תלונה במשטרה. הוא נעצר על ידי הרשויות המקומיות.

בעלי הפועל תל אביב, עופר ינאי, מסר בתגובה: "אין מקום לאנטישמיות בספורט. אני מודה להנהלת פנאתינייקוס על התגובה המהירה והנחרצת".

מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב נכנעה לפנאתינייקוס בתוצאה 93:82. טיילר אניס בלט עם 16 נקודות, אך לא הצליח למנוע את ההפסד.

למרות התוצאה, הפועל תל אביב ממשיכה להוביל את טבלת היורוליג עם מאזן של 12 ניצחונות ו-5 הפסדים.